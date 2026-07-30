Брюссель выставил счёт: ЕС даст Киеву ещё больше денег, но не просто так

Евросоюз намерен предоставить Украине ещё 8,3 миллиарда евро, однако перечисление средств будет зависеть от выполнения ряда реформ. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Брюссель утвердил для Киева специальную дорожную карту. Она определяет изменения, которые украинские власти должны провести до конца года, чтобы получить новые выплаты из европейского фонда.

«Это решение включает дополнительные 8,3 млрд евро финансирования на 2026 год», — указано в документе.

Среди ключевых требований названы усиление борьбы с коррупцией и преобразования в сфере верховенства права. Финансирование будет поступать по мере выполнения поставленных условий.

Ранее на Западе заявили, что европейская поддержка Киева может ослабнуть после смены политических лидеров в ряде стран ЕС. По оценке экспертов, союзники Украины уже расходятся во взглядах на дальнейшую помощь, а нехватка ракет для ПВО делает страну особенно уязвимой перед предстоящей зимой.