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29 июля, 09:34

Смена Орбана не помогла: Венгрия снова затормозила вступление Украины в ЕС

FT: Венгрия заблокировала два кластера переговоров Украины с ЕС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Венгрия заблокировала открытие ещё двух переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз. Речь идёт о направлениях, связанных с единым рынком, а также экономической и социальной политикой, сообщает Financial Times со ссылкой на два источника.

Решение Будапешта вынудило Брюссель отложить запуск второго и третьего кластеров. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывала открыть для Киева все шесть направлений до летнего перерыва в работе институтов ЕС, однако процесс продвигается медленнее запланированного.

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До сих пор Украина начала переговоры только по первому кластеру, который касается верховенства права, демократических институтов и государственного управления, а также по шестому — внешним отношениям. Их открыли 15 июня и 14 июля соответственно.

Новая венгерская власть ранее отказалась от полного блокирования переговоров с Киевом. Премьер-министр Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт не будет препятствовать процессу после договорённостей о восстановлении прав закарпатских венгров. При этом Венгрия продолжает выступать против ускоренного вступления Украины и настаивает, что решение должно зависеть от выполнения всех требований.

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Всего переговоры о членстве разбиты на шесть кластеров, объединяющих 33 раздела законодательства. Для открытия и последующего закрытия каждого направления требуется единогласное согласие всех 27 государств Евросоюза.

Даже после запуска всех кластеров Украине предстоит выполнить необходимые реформы и получить одобрение каждой страны ЕС. Конкретных сроков возможного вступления Киева в объединение Брюссель не называет.

Ранее Life.ru сообщал, что новое правительство Венгрии согласилось разблокировать переговоры Украины с Евросоюзом. При этом Будапешт сразу предупредил, что продолжит выступать против каких-либо упрощённых и ускоренных процедур.

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Марина Фещенко
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