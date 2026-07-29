Смена Орбана не помогла: Венгрия снова затормозила вступление Украины в ЕС
FT: Венгрия заблокировала два кластера переговоров Украины с ЕС
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Венгрия заблокировала открытие ещё двух переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз. Речь идёт о направлениях, связанных с единым рынком, а также экономической и социальной политикой, сообщает Financial Times со ссылкой на два источника.
Решение Будапешта вынудило Брюссель отложить запуск второго и третьего кластеров. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывала открыть для Киева все шесть направлений до летнего перерыва в работе институтов ЕС, однако процесс продвигается медленнее запланированного.
До сих пор Украина начала переговоры только по первому кластеру, который касается верховенства права, демократических институтов и государственного управления, а также по шестому — внешним отношениям. Их открыли 15 июня и 14 июля соответственно.
Новая венгерская власть ранее отказалась от полного блокирования переговоров с Киевом. Премьер-министр Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт не будет препятствовать процессу после договорённостей о восстановлении прав закарпатских венгров. При этом Венгрия продолжает выступать против ускоренного вступления Украины и настаивает, что решение должно зависеть от выполнения всех требований.
Всего переговоры о членстве разбиты на шесть кластеров, объединяющих 33 раздела законодательства. Для открытия и последующего закрытия каждого направления требуется единогласное согласие всех 27 государств Евросоюза.
Даже после запуска всех кластеров Украине предстоит выполнить необходимые реформы и получить одобрение каждой страны ЕС. Конкретных сроков возможного вступления Киева в объединение Брюссель не называет.
Ранее Life.ru сообщал, что новое правительство Венгрии согласилось разблокировать переговоры Украины с Евросоюзом. При этом Будапешт сразу предупредил, что продолжит выступать против каких-либо упрощённых и ускоренных процедур.
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