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Регион
25 июля, 10:47

Орбан по-русски процитировал Чернышевского во время речи перед венграми

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. В ходе выступления он процитировал на русском языке название романа Николая Чернышевского.

«И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии её форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома, — сказал Орбан. — Или: что делать?» — добавил он по-русски.

Политик заявил, что после смены власти ситуация изменилась. По его словам, жизнь в Венгрии теперь определяют из Брюсселя, Калифорнии и Польши.

Орбан также высказался о сторонниках партии «Тиса». Он отметил, что они живут в экономической эйфории. Бывший премьер считает, что они ошибочно принимают желаемое за действительное. По его мнению, они думают, что видят реальность, но на самом деле смотрят вымышленный сюжет.

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Ранее экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что после ухода Тамаша Шуйока с поста президента все следующие главы государства будут нелегитимными. На пресс-конференции в Будапеште он подчеркнул, что Шуйок останется «последним легитимным президентом Венгрии», а те, кто придёт ему на смену, законной власти иметь не будут.

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Александра Мышляева
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