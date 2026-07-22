«Шуйок был последним»: Орбан назвал будущих президентов Венгрии нелегитимными

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после отставки президента Тамаша Шуйока все последующие главы государства будут нелегитимными.

По словам Орбана, Шуйок останется «последним легитимным президентом Венгрии».

«Те, кого изберут сейчас, будут нелегитимны. Тамаш Шуйок был последним легитимным президентом Венгрии», — заявил политик на пресс-конференции в Будапеште.

Орбан также добавил, что, по его мнению, нелегитимными будут не только будущие президенты страны, но и председатель, а также члены Конституционного суда.

Ранее Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку, предусматривающую его отстранение от должности. Исполнять обязанности главы государства с 20 июля будет спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Выборы нового президента, как ожидается, должны состояться в течение 30 дней.