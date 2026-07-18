Президент Венгрии Шуйок подписал поправку, которая лишает его полномочий

Действующий президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции. Она автоматически прекращает его полномочия сразу после вступления в силу. Обязанности Шуйока временно будет исполнять спикер парламента республики.

«Согласно поправке, на следующий день после её вступления в силу полномочия действующего президента прекращаются. Таким образом, подписав поправку, Шуйок одновременно подтвердил прекращение собственных полномочий», — отмечает портал Euronews.

Политик опубликовал обращение в социальной сети. В тексте он назвал эту поправку «беспрецедентной и позорной». Именно этот шаг вынудил его покинуть занимаемый пост.

Шуйок жестко раскритиковал принятый закон. Он охарактеризовал этот шаг как «манёвр, открыто нарушающий принципы правового государства и независимости государственных институтов, а также беспрецедентным ограничением избирательных прав».

«Моя подпись — это последний знак исполнения моих обязанностей президента республики и моего безусловного уважения к институту президентства при любых обстоятельствах», — приводят его слова журналисты.

Парламент Венгрии изберёт нового президента страны в течение 30 дней. Об этом рассказал премьер-министр Петер Мадьяр. В этот период обязанности главы государства возьмёт на себя спикер парламента. Политик опубликовал видеообращение на своей странице в социальных сетях.

«С 20 июля полномочия президента республики временно исполняет спикер парламента Агнеш Форстхоффер», — подчеркнул Мадьяр.

Ранее новое правительство Венгрии начало официальное расследование. Следователи изучают связи бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией. Премьер-министр страны Петер Мадьяр сообщил об этом факте на пресс-конференции в Будапеште. Глава правительства отказался раскрывать детали проверки. Мадьяр объяснил это наличием государственной тайны в материалах дела. Указанные документы также напрямую затрагивают вопросы внешней политики.