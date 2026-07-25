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Регион
25 июля, 11:16

В Вене раскритиковали Зеленского за желание протащить воюющую Украину в ЕС

Австрийский министр Бауэр заявила о невозможности «турбовступления» Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Украина не имеет перспектив полного вступления в Евросоюз до тех пор, пока боевые действия не прекратятся, заявила австрийский министр по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр в интервью немецкой газете Die Welt. Она призвала не давать ложных обещаний и не назначать искусственные даты, которые впоследствии не будут соблюдены.

«Турбовступление по требованию — это просто невозможно», — сказала Бауэр, напомнив, что Киеву ещё предстоит выполнить требования по борьбе с коррупцией, верховенству права и принятию европейского законодательства.

Министр раскритиковала киевского главаря Владимира Зеленского за попытки диктовать дату вступления. Австрийский министр предложила рассматривать вариант постепенной интеграции как промежуточный шаг.

Пушилин назвал обещания ЕС о принятии Украины «морковкой для осла»
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Ранее Венгрия заблокировала утверждение результатов экспертизы по блокам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность» в рамках переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз, из-за чего процесс отложен как минимум до 1 сентября. Будапешт уже согласовал третий блок только для Кишинёва, но категорически отказался одобрять оба документа для Киева.

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Анастасия Никонорова
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