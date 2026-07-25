Украина не имеет перспектив полного вступления в Евросоюз до тех пор, пока боевые действия не прекратятся, заявила австрийский министр по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр в интервью немецкой газете Die Welt. Она призвала не давать ложных обещаний и не назначать искусственные даты, которые впоследствии не будут соблюдены.

«Турбовступление по требованию — это просто невозможно», — сказала Бауэр, напомнив, что Киеву ещё предстоит выполнить требования по борьбе с коррупцией, верховенству права и принятию европейского законодательства.

Министр раскритиковала киевского главаря Владимира Зеленского за попытки диктовать дату вступления. Австрийский министр предложила рассматривать вариант постепенной интеграции как промежуточный шаг.

Ранее Венгрия заблокировала утверждение результатов экспертизы по блокам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность» в рамках переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз, из-за чего процесс отложен как минимум до 1 сентября. Будапешт уже согласовал третий блок только для Кишинёва, но категорически отказался одобрять оба документа для Киева.