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30 июля, 09:42

Футбольный судья попытался обхитрить следствие с помощью ИИ, но попал под домашний арест

Проходящий по делу о взятке футбольный судья готовил защиту с помощью ИИ

Обложка © Футбольная национальная лига

Обложка © Футбольная национальная лига

Бывший футбольный судья использовал искусственный интеллект для подготовки защитной позиции по уголовному делу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранта задержали по подозрению в оказании противоправного влияния на результат матча. На первом допросе он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Позже мужчина отказался от первоначальных показаний. Выяснилось, что обвиняемый сгенерировал защитную позицию при помощи нейросети и строго придерживался её, меняя свои слова.

Этот факт вскрылся при осмотре мобильного телефона. Полученные данные следователи приобщили к материалам дела.

Изначально фигуранту избрали подписку о невыезде. Однако он неоднократно покидал место проживания без разрешения, а также связывался с представителями РФС и действующими рефери.

Целью звонков было согласование единой линии поведения. Таким образом, условия меры пресечения оказались нарушены.

В итоге следствие ужесточило ограничения. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

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Напомним, ранее сообщалось, что футбольного судью, обслуживавшего матч между «Аланией» и «Химками» в 2023 году, задержали по делу о взятке. Арбитром той игры был Андрей Фисенко из Владивостока

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Анастасия Никонорова
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