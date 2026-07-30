Футбольный судья попытался обхитрить следствие с помощью ИИ, но попал под домашний арест

Бывший футбольный судья использовал искусственный интеллект для подготовки защитной позиции по уголовному делу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранта задержали по подозрению в оказании противоправного влияния на результат матча. На первом допросе он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Позже мужчина отказался от первоначальных показаний. Выяснилось, что обвиняемый сгенерировал защитную позицию при помощи нейросети и строго придерживался её, меняя свои слова.

Этот факт вскрылся при осмотре мобильного телефона. Полученные данные следователи приобщили к материалам дела.

Изначально фигуранту избрали подписку о невыезде. Однако он неоднократно покидал место проживания без разрешения, а также связывался с представителями РФС и действующими рефери.

Целью звонков было согласование единой линии поведения. Таким образом, условия меры пресечения оказались нарушены.

В итоге следствие ужесточило ограничения. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

Напомним, ранее сообщалось, что футбольного судью, обслуживавшего матч между «Аланией» и «Химками» в 2023 году, задержали по делу о взятке. Арбитром той игры был Андрей Фисенко из Владивостока