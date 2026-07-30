Воздушный щит сработал без сбоев: Российская ПВО превратила 712 дронов ВСУ в груду металла

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за сутки 13 управляемых авиабомб и 712 беспилотников самолётного типа. Такие цифры приводятся в оперативной сводке Министерства обороны РФ от 30 июля.

В военном ведомстве уточнили, что помимо дронов, расчётам ПВО удалось перехватить два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Общее количество ликвидированных воздушных целей измеряется сотнями. Такой интенсивности удалось достичь благодаря слаженной работе дежурных расчётов на разных участках фронта и в приграничных зонах.

В сводке также обнародовали накопленную статистику потерь противника с начала специальной военной операции. Согласно этим данным, уничтожено 673 самолёта и 284 вертолёта.

Парк вражеских дронов за все время сократился на 192 611 единиц. Кроме того, поражены 668 зенитных ракетных комплексов, пытавшихся прикрывать объекты ВСУ.

Значительный урон нанесён и бронетехнике: в списке значатся 30 370 танков и прочих боевых бронированных машин. Артиллерийский парк противника недосчитался 35 951 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1766 машин РСЗО.