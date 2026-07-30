Расчёты ПВО в ночь 30 июля сбили 258 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Чёрного морей.