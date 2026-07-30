Расчёты ПВО в ночь 30 июля сбили 258 украинских дронов над регионами России
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За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Утром в четверг, 30 июля, украинские БПЛА нанесли удар по складу Wildberries в Пензенской области, пострадал один человек. На территории объекта возник пожар, в настоящее время принимаются меры по его ликвидации. Кроме того, украинская атака повредила многоквартирный дом в центре Горловки. Силы ПВО минувшей ночью уничтожили более 40 беспилотников в Ростовской области. В селе Русская Слободка Неклиновского района обломки беспилотника повредили два окна жилого дома. В Марьевке накануне также зафиксировали повреждения крыши и остекления дома. В обоих сёлах никто не пострадал.
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