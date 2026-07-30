Прокуратура Пензенской области взяла на контроль защиту прав граждан после атаки

Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области взяли под контроль вопросы соблюдения прав местных жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА. Инцидент привёл к возникновению пожара и причинению вреда здоровью одного человека. Как информирует пресс-служба ведомства, прокуратура следит за тем, чтобы все права граждан были соблюдены в полном объёме.