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30 июля, 04:30

Прокуратура Пензенской области взяла на контроль защиту прав граждан после атаки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области взяли под контроль вопросы соблюдения прав местных жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА. Инцидент привёл к возникновению пожара и причинению вреда здоровью одного человека. Как информирует пресс-служба ведомства, прокуратура следит за тем, чтобы все права граждан были соблюдены в полном объёме.

«Сегодня в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий, есть пострадавший. Прокуратура Пензенской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших», — уточняется в сообщении.

Задымление от горящего склада Wildberries может двигаться к Пензе
Задымление от горящего склада Wildberries может двигаться к Пензе

Напомним, 30 июля украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта возник пожар. К месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и правоохранители. Спасатели работают на месте возгорания, где сохраняется открытое горение. В настоящее время принимаются меры по его ликвидации. Из самого склада эвакуировали около 200 сотрудников.

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Алена Пенчугина
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