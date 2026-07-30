Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 15:25

Милые выдры с глазками-бусинками топят и отгрызают головы пеликанам в США ради лакомства

SFGate: В Калифорнии выдры начали топить пеликанов и откусывать им головы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Речные выдры в калифорнийской лагуне Эбботс регулярно нападают на бурых пеликанов и топят их. Об этом сообщает SFGate со ссылкой на наблюдения экологов.

Первые подобные случаи исследователи начали фиксировать ещё в 2018 году. Во время систематических выездов в 2023-м специалисты обнаружили на берегах 73 свежих птичьих трупа.

Хищники обычно утаскивают одинокую птицу под воду, а затем откусывают голову и шею, чтобы добраться до грудных мышц. По характерным повреждениям учёные и определяют, что жертвой занималась именно выдра.

Вес взрослой особи может превышать девять килограммов, поэтому пеликан массой 3–4 килограмма становится для неё выгодной добычей. В холодной воде животные расходуют много энергии и выбирают калорийную пищу.

Версию о нехватке рыбы специалисты не подтвердили: водоём остаётся чистым и богатым кормом. По их мнению, выдры просто расширили рацион, а оставленные туши дополнительно привлекли койотов, стервятников и воронов.

В Подмосковье лиса откусила мужчине фалангу пальца при защите собаки
В Подмосковье лиса откусила мужчине фалангу пальца при защите собаки

Ранее Life.ru рассказывал, как собака унесла сумку жительницы Курска из-за лежащего внутри пирожка. Там у женщины лежали все документы, но пса они совершенно не интересовали на фоне манящего аромата выпечки.

Самое важное об инновациях и исследованиях — в разделе «Наука» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar