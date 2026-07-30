Милые выдры с глазками-бусинками топят и отгрызают головы пеликанам в США ради лакомства

Речные выдры в калифорнийской лагуне Эбботс регулярно нападают на бурых пеликанов и топят их. Об этом сообщает SFGate со ссылкой на наблюдения экологов.

Первые подобные случаи исследователи начали фиксировать ещё в 2018 году. Во время систематических выездов в 2023-м специалисты обнаружили на берегах 73 свежих птичьих трупа.

Хищники обычно утаскивают одинокую птицу под воду, а затем откусывают голову и шею, чтобы добраться до грудных мышц. По характерным повреждениям учёные и определяют, что жертвой занималась именно выдра.

Вес взрослой особи может превышать девять килограммов, поэтому пеликан массой 3–4 килограмма становится для неё выгодной добычей. В холодной воде животные расходуют много энергии и выбирают калорийную пищу.

Версию о нехватке рыбы специалисты не подтвердили: водоём остаётся чистым и богатым кормом. По их мнению, выдры просто расширили рацион, а оставленные туши дополнительно привлекли койотов, стервятников и воронов.

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