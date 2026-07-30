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Регион
30 июля, 10:55

Медведеву на форуме в Тверской области показали обломки дронов ВСУ

Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина/POOL

Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина/POOL

Зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву продемонстрировали фрагменты сбитых украинских дронов. Это произошло на молодёжном форуме «Гвардейск» под Ржевом в Тверской области.

Председатель партии «Единая Россия» прибыл на площадку мероприятия в четверг. Форум собрал более 1,5 тысячи участников из всех регионов страны.

Организаторы представили политику обломки аппаратов «Фурия» и «Лютый». Помимо них, Медведев осмотрел остатки крупного летательного средства самолётного типа.

На повреждённых конструкциях заметны характерные отметины. Они свидетельствуют о воздействии средств противовоздушной обороны.

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Никита Никонов
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