Зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву продемонстрировали фрагменты сбитых украинских дронов. Это произошло на молодёжном форуме «Гвардейск» под Ржевом в Тверской области.

Председатель партии «Единая Россия» прибыл на площадку мероприятия в четверг. Форум собрал более 1,5 тысячи участников из всех регионов страны.

Организаторы представили политику обломки аппаратов «Фурия» и «Лютый». Помимо них, Медведев осмотрел остатки крупного летательного средства самолётного типа.

На повреждённых конструкциях заметны характерные отметины. Они свидетельствуют о воздействии средств противовоздушной обороны.