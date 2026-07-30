Павла Дурова* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Напомним, ранее стало известно, что в России Павла Дурова* объявили в международный розыск и заочно предъявлении обвинения в содействии террористической деятельности из-за систематического отказа администрации удалять каналы и боты, используемые, по данным следствия, украинскими спецслужбами для координации диверсий и терактов. На фоне этих событий и продолжающегося с февраля замедления работы сервиса в Кремле заявили, что контакты с представителями Telegram для восстановления доступа ведутся, но значительной активности со стороны платформы. В Госдуме подчеркнули, что вопрос о разблокировке официально не рассматривается.