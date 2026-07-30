Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 12:03

Павла Дурова* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Павел Дуров*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствует база ведомства.

Дурова* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Фото © Росфинмониторинг

Дурова* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Фото © Росфинмониторинг

«6895. Дуров Павел Валерьевич. 10.10.1984 г.р. Г. Ленинград», — говорится в базе.

Глухота Дурова: Чем обернётся для владельца Telegram международный розыск
Глухота Дурова: Чем обернётся для владельца Telegram международный розыск

Напомним, ранее стало известно, что в России Павла Дурова* объявили в международный розыск и заочно предъявлении обвинения в содействии террористической деятельности из-за систематического отказа администрации удалять каналы и боты, используемые, по данным следствия, украинскими спецслужбами для координации диверсий и терактов. На фоне этих событий и продолжающегося с февраля замедления работы сервиса в Кремле заявили, что контакты с представителями Telegram для восстановления доступа ведутся, но значительной активности со стороны платформы. В Госдуме подчеркнули, что вопрос о разблокировке официально не рассматривается.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Telegram
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar