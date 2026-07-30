Павла Дурова* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Павел Дуров*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствует база ведомства.
Дурова* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Фото © Росфинмониторинг
«6895. Дуров Павел Валерьевич. 10.10.1984 г.р. Г. Ленинград», — говорится в базе.
Напомним, ранее стало известно, что в России Павла Дурова* объявили в международный розыск и заочно предъявлении обвинения в содействии террористической деятельности из-за систематического отказа администрации удалять каналы и боты, используемые, по данным следствия, украинскими спецслужбами для координации диверсий и терактов. На фоне этих событий и продолжающегося с февраля замедления работы сервиса в Кремле заявили, что контакты с представителями Telegram для восстановления доступа ведутся, но значительной активности со стороны платформы. В Госдуме подчеркнули, что вопрос о разблокировке официально не рассматривается.
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* Внесён в перечень террористов и экстремистов.