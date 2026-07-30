«Сексофат», «Взяточница» и «Левретка»: «Жужжалка» нажужжала сразу 9 сообщений за день

В эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как Радио Судного дня или «Жужжалка», 30 июля зафиксировали девять новых сообщений.

Всё началось в 12:20 мск со слова «Дояропух». Далее «Жужжалка» началась стрелять дуплетами — «Гиджак» и «Монархист» (12:26), «Пухокорм» и «Градосбег» (13:12), «Взяточница» и «Сексофат» (14:02). Далее радиостанция передала одно слово — «Мотель» (14:06), после чего снова вернулась к прежнему ритму — «Мужопаюс» и «Боязливость» (15:04), а затем «Степенный», «Цугопенс» и «Кругопаяц» (15:53). В 16:10 в эфире прозвучали «Разноязычье» и «Левретка».

Последняя на данный момент шифровка вышла в 16:43 — «Клетчатка» и «Недотёпа».

УВБ-76, также именуемая «Жужжалкой» или радиостанцией Судного дня, представляет собой коротковолновый передатчик, работающий на частоте 4625 кГц. Предполагается, что вещание ведётся без перерывов с середины 1970-х годов. Основной эфир занимает монотонный жужжащий тон, который эпизодически сменяется голосовыми вставками — зачитыванием цифровых последовательностей и кодовых слов на русском языке. Власти никогда не раскрывали предназначение станции. Исследователи склоняются к тому, что она является частью военной системы связи, транслирующей зашифрованные команды. Существует популярная гипотеза о причастности УВБ-76 к комплексу автоматического ответного ядерного удара «Периметр», однако документальных доказательств этому нет, и эксперты относят её к разряду городских легенд.