Загадочный врач-индус появился в новых сообщениях радио Судного дня

Радиостанция УВБ-76, известная как радио Судного дня, передала новое закодированное сообщение. Сигнал прозвучал 23 июля в 11:40 по московскому времени.

В эфире была зафиксирована последовательность: «НЖТИ 44979 ЛАРИНГОЛОГ 9517 0302 БРАХМАНСКИЙ 9371 6700».

Ларинголог — это врач, который занимается диагностикой и лечением заболеваний гортани и голосового аппарата. Сейчас эти функции чаще выполняет оториноларинголог, или ЛОР.

Слово «брахманский» связано с брахманами — представителями высшего сословия жрецов в традиционном индийском обществе. Так могут называть относящиеся к ним религиозные учения, обряды, тексты или культурные традиции.

Передача также содержала позывной и несколько групп цифр. Какой смысл вложен в сочетание этих слов и числовых блоков, неизвестно. Подобные послания УВБ-76 обычно состоят из отдельных существительных, прилагательных, имён и цифровых комбинаций. Расшифровать их без специального ключа невозможно.

УВБ-76 (также известная как «Жужжалка» или The Buzzer) — легендарная российская военная коротковолновая радиостанция, работающая на частоте 4625 кГц. С момента своего обнаружения в конце 1970-х годов она непрерывно транслирует в эфир монотонный жужжащий звук, прерываемый редкими голосовыми сообщениями с закодированными комбинациями цифр, слов и имён. Точное предназначение станции до сих пор остаётся государственной тайной, однако среди радиолюбителей и экспертов доминирует теория, что УВБ-76 является частью системы «Мёртвая рука», обеспечивающей гарантированное ответное командование на случай ядерной войны. В случае внезапного прекращения сигнала или передачи особого кода, система стратегического сдерживания может быть активирована автоматически.

17 июля УВБ-76 передала кодовое слово «плугопони». Сигнал прозвучал в 15:07 по московскому времени и вновь вызвал обсуждение среди наблюдателей за активностью загадочной станции.