Радио Судного дня передало странное слово из девяти букв

Российская радиостанция УВБ-76, которую ещё называют Радио Судного дня и «Жужжалка», вновь привлекла внимание общественности нестандартным выходом в эфир. На этот раз в эфире прозвучало загадочное слово «плугопони», что вызвало новый виток обсуждений среди наблюдателей за этим феноменом. О необычной трансляции сообщил проект «УВБ-76 логи».

Сигнал с этим сообщением был зафиксирован 17 июля в 15:07 по московскому времени. Помимо основного слова, трансляция сопровождалась дополнительным набором букв и цифр: «НЖТИ 41637 1395 2560».

Энтузиасты, отслеживающие активность УВБ-76, пока не смогли установить связь между переданной фразой и какими-либо известными кодовыми таблицами или системами шифрования.

УВБ-76, известная также как «Жужжалка» или радиостанция Судного дня, — коротковолновая радиостанция, которая непрерывно работает на частоте 4625 кГц предположительно с середины 1970-х годов. Большую часть времени она передаёт монотонный жужжащий сигнал, который лишь изредка прерывается голосовыми сообщениями с наборами цифр и кодовых слов на русском языке. Официально назначение станции никогда не раскрывалось, однако большинство исследователей считают её элементом военной системы связи для передачи закодированных команд. Несмотря на популярную версию о связи с системой автоматического ядерного удара «Периметр», подтверждений этому нет, а эксперты называют такую трактовку скорее городской легендой.