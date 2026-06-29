Радио Судного дня передало новый шифр — «Верхосок»

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня или «жужжалка», снова передала загадочное сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал, который отслеживает работу станции.

29 июня в эфире прозвучала шифровка: «НЖТИ 81464 ВЕРХОСОК 9399 3945».

Смысл подобных передач широкой публике неизвестен. Обычно УВБ-76 транслирует характерное монотонное жужжание, которое лишь иногда прерывается голосовыми сообщениями на русском языке.

Радиостанция работает с 1970-х годов, а её официальное назначение никогда не раскрывалось. Из-за этого вокруг «жужжалки» появилось множество версий — от военной связи до элемента системы управления стратегическими силами.