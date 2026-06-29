Радио Судного дня передало новый шифр — «Верхосок»
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Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня или «жужжалка», снова передала загадочное сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал, который отслеживает работу станции.
29 июня в эфире прозвучала шифровка: «НЖТИ 81464 ВЕРХОСОК 9399 3945».
Смысл подобных передач широкой публике неизвестен. Обычно УВБ-76 транслирует характерное монотонное жужжание, которое лишь иногда прерывается голосовыми сообщениями на русском языке.
Радиостанция работает с 1970-х годов, а её официальное назначение никогда не раскрывалось. Из-за этого вокруг «жужжалки» появилось множество версий — от военной связи до элемента системы управления стратегическими силами.
За несколько дней до этого Радио Судного дня уже привлекало внимание радиолюбителей. Тогда в эфире прозвучало слово «обезьянка».
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