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Регион
29 июня, 16:23

Радио Судного дня передало новый шифр — «Верхосок»

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня или «жужжалка», снова передала загадочное сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал, который отслеживает работу станции.

29 июня в эфире прозвучала шифровка: «НЖТИ 81464 ВЕРХОСОК 9399 3945».

Смысл подобных передач широкой публике неизвестен. Обычно УВБ-76 транслирует характерное монотонное жужжание, которое лишь иногда прерывается голосовыми сообщениями на русском языке.

Радиостанция работает с 1970-х годов, а её официальное назначение никогда не раскрывалось. Из-за этого вокруг «жужжалки» появилось множество версий — от военной связи до элемента системы управления стратегическими силами.

За несколько дней до этого Радио Судного дня уже привлекало внимание радиолюбителей. Тогда в эфире прозвучало слово «обезьянка».

Радио Судного дня передало 9 загадочных сигналов за сутки
Радио Судного дня передало 9 загадочных сигналов за сутки

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Николь Вербер
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