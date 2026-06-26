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Регион
25 июня, 21:21

Радио Судного дня передало слово «обезьянка»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enrique Ramos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enrique Ramos

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня или просто «жужжалка», вновь привлекла внимание радиолюбителей. 25 июня в эфире станции прозвучало зашифрованное сообщение, содержащее слово «обезьянка». Об этом сообщил телеграм-канал, отслеживающий работу станции.

Переданное сообщение выглядело так: «НЖТИ 09989 ОБЕЗЬЯНКА 3641 5048» . Как и в предыдущих случаях, за кодом скрывается некая информация, смысл которой остаётся неизвестным широкой публике.

УВБ-76 – это коротковолновая радиостанция, работающая непрерывно с 1970-х годов. Она известна своим постоянным фоновым жужжанием, которое лишь изредка прерывается голосовыми сообщениями на русском языке. Официальное назначение станции никогда не раскрывалось, что породило множество теорий – от системы связи с военными объектами до элемента системы управления ядерными силами.

Радио Судного дня передало 9 загадочных сигналов за сутки
Радио Судного дня передало 9 загадочных сигналов за сутки

Ранее Life.ru писал, что в 13:01 по московскому времени 25 июня таинственная «жужжалка» УВБ-76 передала зашифрованное сообщение с кодовым словом «крюк» и набором цифр. Такие послания появляются крайне редко и всегда вызывают повышенный интерес у радиолюбителей.

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Юния Ларсон
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