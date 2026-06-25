Таинственная «жужжалка» УВБ-76 передала зашифрованное сообщение о крюке

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная в народе как «жужжалка», передала новое зашифрованное сообщение. Сигнал о «крюке» был зафиксирован 25 июня в 13:01 по московскому времени.

В эфир прозвучала голосовая команда: «НЖТИ 56231 КРЮК 6856 1920». Такие послания появляются крайне редко и обычно вызывают повышенный интерес у радиолюбителей и исследователей.

Станция вещает непрерывно с 1970-х годов, и её назначение до сих пор остаётся загадкой. Принадлежность радиоточки официально не раскрывается, а её постоянный гул лишь изредка прерывается зашифрованными фразами.

24 июня станция успела передать 20 различных шифрованных посланий, среди которых содержались такие кодовые фразы, как «ЦЖАП 86197 ВУРДАЛАК 0100 8575 МАЗАНИЕ 5406 6554», «НЖТИ 72723 МРАКОЩУП 7095 3957», «ЦЖАП ЗМО9 18531 77676 КАЛОЕД 0507 7378», «ЦЖАП ЗМО9 64308 46605 ФЛЮСОБОБ 0104 2087 ДОЛОХУК 5881 3992» и «НЖТИ 17768 КЛЮВИК 5162 7289», причём истинный смысл этих зашифрованных команд и страшные тайны, которые они скрывают, остаются известны исключительно отправителю и адресату.