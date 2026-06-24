«КАЛОЕД» и «КЛЮВИК»: Радио Судного дня бомбит странными посланиями 24 июня
Радиостанция УВБ-76 выдала в эфир шифр «КАЛОЕД»
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Таинственная радиостанция УВБ-76, которую называют «Жужжалкой» или «Радио Судного дня», снова заговорила. Днём 24 июня, в 17:02 по московскому времени, в эфире прозвучало новое загадочное сообщение. Об этом сообщил профильный ресурс, отслеживающий активность станции.
За неполный день 24 июня радиостанция уже успела передать 20 сообщений. Среди них — действительно необъяснимые, и что что за страшные тайны скрываются за ними известно только отправителю и получателю:
- «ЦЖАП 86197 ВУРДАЛАК 0100 8575 МАЗАНИЕ 5406 6554»
- «НЖТИ 72723 МРАКОЩУП 7095 3957»
- «ЦЖАП ЗМО9 18531 77676 КАЛОЕД 0507 7378»
- «ЦЖАП ЗМО9 64308 46605 ФЛЮСОБОБ 0104 2087 ДОЛОХУК 5881 3992»
- «НЖТИ 17768 КЛЮВИК 5162 7289»
«Жужжалкой» станцию прозвали из-за постоянного фонового гула, который звучит непрерывно. Она вещает с 70-х годов, и лишь изредка её сигнал прерывается короткими зашифрованными посланиями. Кому принадлежит радиоточка и какое у неё назначение, неизвестно до сих пор.
Напомним, за день это уже не первое сообщение от «Жужжалки». Радиостанция передала девять загадочных сигналов. Среди них были слова: «Растирание», «Генолис», «Гидопрах», «Предстоящий», «Придирчивый», «Утюгонит», «Волокита», «Аистотитр», «Улусокорм», «Слухоблин», «Полуостров». Каждое из них сопровождалось цифровыми кодами.
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