«КАЛОЕД» и «КЛЮВИК»: Радио Судного дня бомбит странными посланиями 24 июня

Таинственная радиостанция УВБ-76, которую называют «Жужжалкой» или «Радио Судного дня», снова заговорила. Днём 24 июня, в 17:02 по московскому времени, в эфире прозвучало новое загадочное сообщение. Об этом сообщил профильный ресурс, отслеживающий активность станции.

За неполный день 24 июня радиостанция уже успела передать 20 сообщений. Среди них — действительно необъяснимые, и что что за страшные тайны скрываются за ними известно только отправителю и получателю: «ЦЖАП 86197 ВУРДАЛАК 0100 8575 МАЗАНИЕ 5406 6554»

0100 8575 5406 6554» «НЖТИ 72723 МРАКОЩУП 7095 3957»

7095 3957» «ЦЖАП ЗМО9 18531 77676 КАЛОЕД 0507 7378»

0507 7378» «ЦЖАП ЗМО9 64308 46605 ФЛЮСОБОБ 0104 2087 ДОЛОХУК 5881 3992»

0104 2087 5881 3992» «НЖТИ 17768 КЛЮВИК 5162 7289»

«Жужжалкой» станцию прозвали из-за постоянного фонового гула, который звучит непрерывно. Она вещает с 70-х годов, и лишь изредка её сигнал прерывается короткими зашифрованными посланиями. Кому принадлежит радиоточка и какое у неё назначение, неизвестно до сих пор.

Напомним, за день это уже не первое сообщение от «Жужжалки». Радиостанция передала девять загадочных сигналов. Среди них были слова: «Растирание», «Генолис», «Гидопрах», «Предстоящий», «Придирчивый», «Утюгонит», «Волокита», «Аистотитр», «Улусокорм», «Слухоблин», «Полуостров». Каждое из них сопровождалось цифровыми кодами.