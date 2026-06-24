Радио Судного дня передало 9 загадочных сигналов за сутки

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 сегодня, 24 июня, передала девять загадочных сигналов. Об этом сообщил профильный ресурс, отслеживающий активность станции.

Среди переданных сообщений — кодовые слова «Растирание», «Генолис», «Гидопрах», «Предстоящий», «Придирчивый», «Утюгонит», «Волокита», «Аистотитр», «Улусокорм», «Слухоблин», «Полуостров» . Каждое сообщение сопровождается пятизначными цифровыми кодами. Первая трансляция прошла в 09:11, последняя — в 13:03 по московскому времени.

Значение и предназначение этих сигналов остаются неизвестными. УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах, которая непрерывно транслирует жужжащий сигнал. Её активность традиционно привлекает внимание радиолюбителей и исследователей аномальных явлений.

Ранее радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», прервала молчание и передала несколько зашифрованных сообщений с интервалом около двух часов. В 11:23 прозвучало «НЖТИ 79628 СТАНОНАНТ 9280 0774 ОБЕДОБУЯН 1586 9891», а в 13:28 — «НЖТИ 83743 КЛЫКОТРЮМ 8217 2419».