Радиостанция Судного дня на фоне снятия блокады Ирана вышла в эфир со вторым за день шифром

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вновь вышла в эфир. Шифровку зафиксировали 18 июня, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 54531 НЕВЫСОКИЙ 9223 6768», — гласит текст перехваченного сообщения.

Передача прозвучала в 20:29 по московскому времени. Это уже второе сообщение «Жужжалки» за сутки. До этого в эфире царила трёхдневная тишина.

Напомним, что 15 июня таинственная УВБ-76 днём 15 июня передала в эфир единственное слово — «карандаш». Коротковолновая станция, получившая прозвище «Жужжалка» за характерный гул, вещает с 1976 года и периодически прерывает монотонный шум загадочными кодовыми фразами, заставляя слушателей строить версии об их связи с мировыми событиями.