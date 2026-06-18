Радиостанция Судного дня на фоне снятия блокады Ирана вышла в эфир со вторым за день шифром
«Жужжалка» передала второй за день код — «Ощупывание»
Обложка © Life.ru / ChatGPT
Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вновь вышла в эфир. Шифровку зафиксировали 18 июня, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
«НЖТИ 54531 НЕВЫСОКИЙ 9223 6768», — гласит текст перехваченного сообщения.
Передача прозвучала в 20:29 по московскому времени. Это уже второе сообщение «Жужжалки» за сутки. До этого в эфире царила трёхдневная тишина.
Напомним, что 15 июня таинственная УВБ-76 днём 15 июня передала в эфир единственное слово — «карандаш». Коротковолновая станция, получившая прозвище «Жужжалка» за характерный гул, вещает с 1976 года и периодически прерывает монотонный шум загадочными кодовыми фразами, заставляя слушателей строить версии об их связи с мировыми событиями.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.