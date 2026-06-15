Радио Судного дня вышло в эфир со словом «карандаш»
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Таинственная УВБ-76, прозванная «радиостанцией Судного дня» и «жужжалкой», вновь подала признаки жизни днём 15 июня. В эфире в 13.10 по мск прозвучало лишь одно загадочное слово: «карандаш».
Эта коротковолновая станция вещает с 1976 года, и радиолюбители знают ее как «Жужжалку». Такое имя она получила из-за своего фирменного гула, который почти всегда висит в эфире. А слушатели в интернете, бывает, ломают голову, пытаясь связать загадочные кодовые фразы, которые иногда там произносят, с тем, что происходит в мире.
Всего четыре дня назад эта же станция транслировала другие, не менее интригующие, кодовые слова: «изоляторный» и «негоциант».
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