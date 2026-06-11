Радио Судного дня в точности повторило сигналы из 2021 года

Таинственная радиостанция УВБ-76, которую называют Радио Судного дня, вышла в эфир с двумя зашифрованными сообщениями, уже звучавшими в 2021 году. Об этом сообщает медиаресурс, который отслеживает её передачи.

Первая шифровка со словом «шарфотол» прозвучала в 10:56 по московскому времени. Почти пять лет назад, 18 августа 2021 года, эта же комбинация уже появлялась в эфире станции. Второе слово, «медиумизм», было передано в 13:05. Оно впервые прозвучало на УВБ-76 10 сентября 2021 года.

Эта коротковолновая станция работает с 1976 года и известна среди радиолюбителей как «Жужжалка» — из-за характерного фонового гула, который слышен в эфире большую часть времени. Слушатели в интернете часто пытаются найти связь между кодовыми фразами, которые иногда произносятся в эфире, и глобальными новостями.

Ранее станция УВБ-76 выдала серию коротких закодированных сообщений. Первые сигналы появились ранним утром. В эфире прозвучали слова «Жестокаин», «Акрофи», «Круговизг», «Рубаха» и «Абабколист». Следом передали другие странные сочетания: «Ляповнук», «Блиноспас», «Вруновал», «Королевна», «Капосук» и «Братошик». Завершается день такими фразами, как «Освещение», «Воиножуир», «Срывочиж» и «Кнопопион».