Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 14:53

Радио Судного дня разжужжалось серией слов с «Срывочижом» и «Круговизгом»

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Радиостанция УВБ-76, также известная как Радио Судного дня или жужжалка, выдала сразу несколько коротких сообщений в течение сегодняшнего дня. Об этом говорится в телеграм-канале, отслеживающем работу станции.

Первые сигналы появились рано утром 20 мая. Радио выдало несколько слов: «Жестокаин», «Акрофи», «Круговизг», «Рубаха» и «Абабколист». Затем прозвучали загадочные «Ляповнук», «Блиноспас» и «Вруновал», «Королевна», «Капосук» и «Братошик». И, наконец, завершается день под такие слова, как «Освещение», «Воиножуир», «Срывочиж» и «Кнопопион».

Радио Судного дня передало в эфир сообщение «Бундотом»
Радио Судного дня передало в эфир сообщение «Бундотом»

Накануне Радио Судного дня тоже вышло в эфир с загадочным посланием. На радиоволне прозвучало таинственное «Лещотеин». Сама жужжалка появилась в 1970-ых годах для военных целей. Большую часть времени она издаёт однообразный жужжащий звук, иногда прерываемый короткими сообщениями.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar