Радио Судного дня разжужжалось серией слов с «Срывочижом» и «Круговизгом»

Радиостанция УВБ-76, также известная как Радио Судного дня или жужжалка, выдала сразу несколько коротких сообщений в течение сегодняшнего дня. Об этом говорится в телеграм-канале, отслеживающем работу станции.

Первые сигналы появились рано утром 20 мая. Радио выдало несколько слов: «Жестокаин», «Акрофи», «Круговизг», «Рубаха» и «Абабколист». Затем прозвучали загадочные «Ляповнук», «Блиноспас» и «Вруновал», «Королевна», «Капосук» и «Братошик». И, наконец, завершается день под такие слова, как «Освещение», «Воиножуир», «Срывочиж» и «Кнопопион».

Накануне Радио Судного дня тоже вышло в эфир с загадочным посланием. На радиоволне прозвучало таинственное «Лещотеин». Сама жужжалка появилась в 1970-ых годах для военных целей. Большую часть времени она издаёт однообразный жужжащий звук, иногда прерываемый короткими сообщениями.