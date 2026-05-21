Загадочная «Жужжалка» выдала в эфир шифровки «Жестокаин» и «Королевна»

Таинственная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная в народе как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», снова активизировалась. В четверг, 21 мая, она вышла в эфир и передала два зашифрованных сообщения, делится канал, отслеживающий её сообщения.

Первое прозвучало в 07:09 по московскому времени. Оно содержало строку: «НЖТИ 58384 ЖЕСТОКАИН 2363 5984». Второе сообщение поступило позже, в 11:03 мск, и содержало сразу три шифровки, одна из которых — «Королевна».

«НЖТИ 93872 КОРОЛЕВНА 0671 2959 КАПОСУП 3331 0825 БРАТОШИК 7579 6956», — гласит сообщение.

Назначение и смысл подобных радиопередач остаются неизвестными. УВБ-76 регулярно привлекает внимание исследователей аномальных явлений и радиолюбителей своим монотонным жужжанием и нерегулярными голосовыми шифровками.

