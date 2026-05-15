15 мая, 13:32

«Радиостанция Судного дня» взбудоражила двойным « МЯЧОХЛЕБом»

Обложка © DALL-E / Life.ru

Таинственная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», передала сразу два новых зашифрованных сообщения.

По данным ресурса, отслеживающего активность станции, первый сигнал был зафиксирован 15 мая в 00:46 по московскому времени.

«У352 80022 МЯЧОХЛЕБ 8679 8735», — прозвучало в эфире.

Второе сообщение передали примерно через час — в 01:56 мск. В нём фигурировала другая буквенно-цифровая связка, но то же необычное слово.

«НЖТИ 39287 МЯЧОХЛЕБ 8679 8735», — говорится в сообщении.

УВБ-76 регулярно транслирует короткие зашифрованные фразы, наборы цифр и редкие голосовые вставки на коротких волнах. Из-за закрытого характера станции её назначение уже много лет вызывает версии — от военной связи до системы экстренного оповещения.

Марина Фещенко
