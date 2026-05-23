Радио Судного дня передало две загадочные шифровки подряд

Радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня или просто «Жужжалка», внезапно активизировалась и выдала не одно, а сразу несколько коротких закодированных сообщений. Об этом сообщает ресурс, который специализируется на отслеживании работы этой таинственной станции.

«ТОД3 У352 ДХГЕ 94066 09270 32781 СКАЗОПАТ 7507 4374 СНОПОТЮЛЬ 5422 8119», — прозвучало в эфире в 18:23 по московскому времени.

Столь плотная серия сообщений от УВБ-76 случается не каждый день. При этом каждое из них представляет собой стандартный для этой станции набор буквенно-цифровых групп.

Своё неофициальное прозвище «Жужжалка» эта радиостанция получила благодаря монотонному фоновому гулу, который звучит в эфире без перерыва. УВБ-76 вещает с семидесятых годов прошлого века, и всё это время она время от времени выходит в связь с краткими зашифрованными посланиями.

Ранее сообщалось, Радио Судного дня в течение дня 21 мая передало сразу несколько коротких закодированных сообщений. Первые сигналы появились рано утром и включали набор необычных слов, среди которых «Жестокаин», «Акрофи», «Круговизг», «Рубаха» и «Абабколист».