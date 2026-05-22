Радио Судного дня передало в эфир сообщение «Плодозвяк»

На частоте УВБ-76, известной как Радио Судного дня, в эфире зафиксировали новое кодовое сообщение «Плодозвяк». Запись о передаче нового сигнала появилась в пятницу в специализированном ресурсе, который отслеживает эфиры радиостанции.

«ТОД3 У352 ДХГЕ 59998 23893 24750 ПЛОДОЗВЯК 7009 9054», — говорится в сообщении.

Станция известна также под названием «Жужжалка» из-за характерного фонового звука, который непрерывно транслируется в эфире. УВБ-76 начала работу в 1970-х годах и с тех пор периодически передаёт короткие закодированные сообщения.

Ранее сообщалось, что радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», в течение дня 21 мая передала сразу несколько коротких закодированных сообщений. Первые сигналы появились рано утром и включали набор необычных слов, среди которых «Жестокаин», «Акрофи», «Круговизг», «Рубаха» и «Абабколист».