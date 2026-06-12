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Регион
12 июня, 00:33

Радио Судного дня вышло в эфир со словами «изоляторный» и «негоциант»

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В эфире радиостанции УВБ-76, известной как Радиостанция Судного дня, прозвучали сообщения «изоляторный» и «негоциант». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Передачи зафиксировали в четверг. Большую часть времени УВБ-76 транслирует короткий жужжащий сигнал. Из-за этого радиолюбители называют её «Жужжалкой». Смысл передаваемых кодовых слов остаётся неизвестным.

Радио Судного дня очнулось после 10 дней молчания и передало шифровку
Радио Судного дня очнулось после 10 дней молчания и передало шифровку

Ранее сообщалось, что таинственная радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с двумя зашифрованными сообщениями, которые уже звучали в 2021 году. Первая шифровка со словом «шарфотол» прозвучала в 10:56 по московскому времени. Почти пять лет назад, 18 августа 2021 года, эта же комбинация уже появлялась в эфире станции. Второе слово, «медиумизм», передали в 13:05. Оно впервые прозвучало на УВБ-76 10 сентября 2021 года.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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