Радио Судного дня вышло в эфир со словами «изоляторный» и «негоциант»
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В эфире радиостанции УВБ-76, известной как Радиостанция Судного дня, прозвучали сообщения «изоляторный» и «негоциант». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.
Передачи зафиксировали в четверг. Большую часть времени УВБ-76 транслирует короткий жужжащий сигнал. Из-за этого радиолюбители называют её «Жужжалкой». Смысл передаваемых кодовых слов остаётся неизвестным.
Ранее сообщалось, что таинственная радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с двумя зашифрованными сообщениями, которые уже звучали в 2021 году. Первая шифровка со словом «шарфотол» прозвучала в 10:56 по московскому времени. Почти пять лет назад, 18 августа 2021 года, эта же комбинация уже появлялась в эфире станции. Второе слово, «медиумизм», передали в 13:05. Оно впервые прозвучало на УВБ-76 10 сентября 2021 года.
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