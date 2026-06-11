Радио Судного дня очнулось после 10 дней молчания и передало шифровку

После десяти дней полной тишины загадочная радиостанция УВБ-76, известная в Сети как «Радио Судного дня», неожиданно ожила. Информацию об этом опубликовал ресурс, который следит за её активностью.

Сегодня утром, 11 июня, в 10:56 по мск, в эфире прозвучала необычная шифровка. Переданный текст содержал набор символов: «НЖТИ 50529 ШАРФОТОЛ 2524 9276». Интересно, что слово «шарфотол» уже звучало на этой частоте почти пять лет назад — 18 августа 2021 года.

По мнению некоторых наблюдателей, выход станции из молчания может быть связан с нынешней напряжённой ситуацией. Активация совпала с волной украинских атак по разным регионам России. Раньше, в периоды обострения, УВБ-76 регулярно начинала передавать похожие фразы и цифры.

Свой неофициальный псевдоним «Жужжалка» эта радиостанция получила из-за непрерывного фонового гула, который идёт в эфире постоянно. Она работает с 70-х годов прошлого века, и всё это время её сигнал лишь иногда прерывается краткими зашифрованными посланиями.

Ранее сообщалось, что загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76 снова привлекла к себе внимание. В конце мая её эфир оживал трижды с краткими сообщениями. Первый сигнал: «НЖТИ 34509 ПАРАНОЙЯ 8268 8193». Следующее включение передало единственное слово — «ВИГВАМ». Третий выход — «ОТТЯГИВАНИЕ».