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Регион
11 июня, 10:10

Радио Судного дня очнулось после 10 дней молчания и передало шифровку

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

После десяти дней полной тишины загадочная радиостанция УВБ-76, известная в Сети как «Радио Судного дня», неожиданно ожила. Информацию об этом опубликовал ресурс, который следит за её активностью.

Сегодня утром, 11 июня, в 10:56 по мск, в эфире прозвучала необычная шифровка. Переданный текст содержал набор символов: «НЖТИ 50529 ШАРФОТОЛ 2524 9276». Интересно, что слово «шарфотол» уже звучало на этой частоте почти пять лет назад — 18 августа 2021 года.

По мнению некоторых наблюдателей, выход станции из молчания может быть связан с нынешней напряжённой ситуацией. Активация совпала с волной украинских атак по разным регионам России. Раньше, в периоды обострения, УВБ-76 регулярно начинала передавать похожие фразы и цифры.

Свой неофициальный псевдоним «Жужжалка» эта радиостанция получила из-за непрерывного фонового гула, который идёт в эфире постоянно. Она работает с 70-х годов прошлого века, и всё это время её сигнал лишь иногда прерывается краткими зашифрованными посланиями.

Радио Судного дня передало две загадочные шифровки подряд
Радио Судного дня передало две загадочные шифровки подряд

Ранее сообщалось, что загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76 снова привлекла к себе внимание. В конце мая её эфир оживал трижды с краткими сообщениями. Первый сигнал: «НЖТИ 34509 ПАРАНОЙЯ 8268 8193». Следующее включение передало единственное слово — «ВИГВАМ». Третий выход — «ОТТЯГИВАНИЕ».

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Юлия Сафиулина
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