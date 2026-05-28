Сценарий от «Жужжалки» на сегодня: нагнать «Паранойи», спрятаться в «Вигвам» и устроить «Оттягивание»

Таинственная коротковолновая станция УВБ-76, которую называют Радио Судного дня или просто «Жужжалкой», вновь привлекла внимание наблюдателей — с начала дня эфир оживал трижды с краткими закодированными сообщениями. Об этом рассказал профильный ресурс, который давно отслеживает всё, что происходит на её частотах.

Станция УВБ-76 (также известная как The Buzzer или «Жужжалка») — это загадочная российская военная коротковолновая радиостанция, непрерывно вещающая с конца 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Почти всё время в эфире звучит монотонный жужжащий маркер, который прерывается лишь изредка для передачи закодированных голосовых сообщений с именами и числами. Станция приобрела культовый статус среди радиолюбителей и конспирологов, которые выдвигают теории о её предназначении: от командного пункта системы «Периметр» (запуск ядерного удара в ответных действиях) до связи с военной разведкой или изучения ионосферы, однако её истинная цель до сих пор официально не подтверждена.