Сценарий от «Жужжалки» на сегодня: нагнать «Паранойи», спрятаться в «Вигвам» и устроить «Оттягивание»
Радиостанция УВБ-76 передала сообщения «паранойя» и «вигвам»
Таинственная коротковолновая станция УВБ-76, которую называют Радио Судного дня или просто «Жужжалкой», вновь привлекла внимание наблюдателей — с начала дня эфир оживал трижды с краткими закодированными сообщениями. Об этом рассказал профильный ресурс, который давно отслеживает всё, что происходит на её частотах.
Первое сообщение прозвучало в 10:54 по московскому времени: «НЖТИ 34509 ПАРАНОЙЯ 8268 8193».
В 13:04 «Жужжалка» передала «ВИГВАМ», в 14:26 — «ОТТЯГИВАНИЕ».
Станция УВБ-76 (также известная как The Buzzer или «Жужжалка») — это загадочная российская военная коротковолновая радиостанция, непрерывно вещающая с конца 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Почти всё время в эфире звучит монотонный жужжащий маркер, который прерывается лишь изредка для передачи закодированных голосовых сообщений с именами и числами. Станция приобрела культовый статус среди радиолюбителей и конспирологов, которые выдвигают теории о её предназначении: от командного пункта системы «Периметр» (запуск ядерного удара в ответных действиях) до связи с военной разведкой или изучения ионосферы, однако её истинная цель до сих пор официально не подтверждена.
Ранее сообщалось, что 25 мая 2026 года радиостанция УВБ-76 («Жужжалка») вышла в эфир с сообщением: «НЖТИ 39791 СТЕПОДРОК 2401 0710 УЛОВОКУРД 9086 6079». Такое заявление она оставила для слушателей в 11:18 по московскому времени.
