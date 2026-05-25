«Жужжалка» передала в эфир таинственные шифровки «СТЕПОДРОК» и «УЛОВОКУРД»

Таинственная УВБ-76, которую в народе прозвали «Жужжалкой» или «Радиостанцией Судного дня», вновь привлекла внимание энтузиастов. В понедельник, 25 мая 2026 года, в 11:18 мск она вышла в эфир с очередным загадочным сообщением.

«НЖТИ 39791 СТЕПОДРОК 2401 0710 УЛОВОКУРД 9086 6079», — говорится в сообщении.

Радиостанция известна своим постоянным жужжащим сигналом (на частоте 4625 кГц), который прерывается лишь для редких голосовых сообщений. Появление таких шифрованных команд традиционно вызывает шквал догадок среди радиолюбителей и исследователей паранормальных явлений.

Ранее в четверг, 21 мая «Жужжалка» вышла в эфир и передала два зашифрованных сообщения: первое прозвучало в 07:09 по московскому времени и содержало строку «НЖТИ 58384 ЖЕСТОКАИН 2363 5984», а второе поступило позже, в 11:03 мск, и включало сразу три шифровки, в том числе слово «Королевна».