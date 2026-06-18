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Регион
18 июня, 09:43

Радио Судного дня впервые за три дня передало в эфир таинственное сообщение

Номерная радиостанция УВБ-76 передала сигнал «Ощупывание»

бложка © Шедеврум / Life.ru

бложка © Шедеврум / Life.ru

На радиостанции УВБ-76, которую в народе называют «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», зафиксировали сигнал «Ощупывание». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», где публикуют все сообщения и сигналы станции.

«НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547», — говорится в сообщении.

По данным канала, передача прозвучала в четверг в 10:50 по московскому времени. Точное значение и предназначение сигнала не раскрываются. Это — первое сообщение «Жужжалки» за три дня.

УВБ-76 — это радиостанция, которая непрерывно транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за которого и получила своё неофициальное прозвище. Назначение и содержание специальных сигналов остаются предметом догадок среди радиолюбителей и исследователей.

Радио Судного дня в точности повторило сигналы из 2021 года
Радио Судного дня в точности повторило сигналы из 2021 года

Ранее таинственная радиостанция УВБ-76 («жужжалка»), известная как «радиостанция Судного дня», 15 июня в 13:10 по московскому времени передала слово «карандаш». Она вещает с 1976 года и известна своим гудящим звуком; иногда в эфире звучат кодовые фразы, которые слушатели пытаются связать с мировыми событиями.

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Анастасия Никонорова
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