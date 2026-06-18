Радио Судного дня впервые за три дня передало в эфир таинственное сообщение

На радиостанции УВБ-76, которую в народе называют «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», зафиксировали сигнал «Ощупывание». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», где публикуют все сообщения и сигналы станции.

«НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547», — говорится в сообщении.

По данным канала, передача прозвучала в четверг в 10:50 по московскому времени. Точное значение и предназначение сигнала не раскрываются. Это — первое сообщение «Жужжалки» за три дня.

УВБ-76 — это радиостанция, которая непрерывно транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за которого и получила своё неофициальное прозвище. Назначение и содержание специальных сигналов остаются предметом догадок среди радиолюбителей и исследователей.