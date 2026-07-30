Кабмин ввёл новый временный запрет на экспорт дизельного топлива и газойля

Правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Ограничения вступают в силу с 1 августа и будут действовать до 31 января 2027 года — это сделано для того, чтобы не допустить дефицита и резкого роста цен на внутреннем рынке.

При этом с 1 сентября экспортное эмбарго смягчится для производителей: они смогут вывозить дизельное и судовое топливо, а также газойли напрямую. Также сохранятся поставки по межправительственным соглашениям и в рамках гуманитарной помощи.

Параллельно кабинет министров утвердил механизм, который гарантирует аграриям поставки горючего до ноября. Нефтяные компании заключат соглашения с Минэнерго, Минсельхозом и регионами — это должно закрыть потребности сельхозпроизводителей в разгар полевых работ.

Отдельное решение касается госучреждений: до конца года для них упростили правила закупок топлива. Это позволит избежать сбоев в поставках, даже если биржевые цены начнут колебаться.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что правительственный штаб принял решение продлить запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей до конца 2026 года, чтобы избежать перебоев с топливом, которые весной и летом были связаны с логистическими сбоями. Он также отметил, что запрет на вывоз дизельного топлива планируется снять после восстановления рынка, чтобы заводы не столкнулись с переизбытком продукции.