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Регион
30 июля, 17:35

Власти Пензенской области опровергли фейки об атаке БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Центр управления регионом Пензенской области предупредил о распространении ложной информации, связанной с недавней атакой беспилотников на логистический центр. Сообщается, что злоумышленники создали несколько дипфейков с заявлениями губернатора и главы регионального центра.

В первом случае губернатору Олегу Мельниченко приписали заявление о необходимости вывести логистические центры за пределы региона. В ЦУР пояснили, что это фейк, созданный с помощью нейросетей. Второй фейк касался главы Пензы Олега Денисова — в поддельном видео ему приписывают слова о хранении на складе продукции военного назначения и необходимости переноса объекта. Также мошенники с помощью ИИ создали видео, в котором сотрудник полиции якобы заявляет, что атаку организовали сами работники склада.

В ЦУР также уточнили, что атакованный логистический комплекс расположен в Пензенской области, а не в границах Пензы. Жителей призвали доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Пожар на складе Wildberries в Пензе локализовали после атаки БПЛА
Пожар на складе Wildberries в Пензе локализовали после атаки БПЛА

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что пожар в логистическом центре Wildberries после атаки БПЛА удалось взять под контроль. Вертолёт МЧС сбрасывал воду в очаг, что ускорило тушение. Пострадали четыре человека, им помогают. СК возбудил дело о теракте. Ущерб и объём уничтоженных товаров пока не раскрываются.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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