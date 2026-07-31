В Танзании студентов познакомили с окрошкой и научили готовить оливье

Русский дом в Танзании провёл для местных студентов гастрономическую лекцию «Гастрономические реалии». Мероприятие организовали для тех, кто изучает русский язык и планирует поступать в российские вузы. Главная цель — социокультурная адаптация будущих студентов.

Танзанийцы узнали, что в России суп может быть холодным — им объяснили феномен окрошки. Также студенты познакомились с салатом «сельдь под шубой» и традицией встречать гостей хлебом-солью. Отдельное внимание уделили продуктам: разобрали, чем сметана отличается от танзанийского йогурта.

Студенты в Танзании приготовили оливье. Видео © Предоставлено Life.ru

Практическая часть завершилась приготовлением оливье. Студенты сами нарезали ингредиенты и заправили салат. Вопрос о том, на чём делают окрошку — на квасе или кефире, — также активно обсуждался. Организаторы отметили, что эксперименты с местными продуктами, например кокосовым соком, тоже возможны.

Ранее Life.ru рассказывал, что соотечественники за рубежом широко отмечали День семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия прошли в Русских домах по всему миру — от Азии до Африки и Европы. В программе были концерты, встречи, конкурсы и церемонии награждения. В Карачи собрали более 70 гостей. В Туркмении организовали мастер-классы для особенных детей и их родителей. На Кипре вечер объединил семьи, дипломатов и священников.