На Украине наказали родителей двух школьниц за танец под русскую песню

В Киевской области полиция оформила административные протоколы в отношении родителей двух несовершеннолетних девушек после появления в интернете видео с танцем под песню на русском языке. Ролик подростки записали на Аллее Славы, сообщает главное управление Национальной полиции региона.

Случай произошёл в Фастовском районе. Две 17-летние школьницы станцевали под российскую музыкальную композицию рядом с портретами погибших военных. Видео своего выступления они опубликовали в социальных сетях. После этого запись привлекла внимание сотрудников полиции.

Правоохранители установили личности девушек и зарегистрировали информацию в Едином учёте заявлений и сообщений о преступлениях. Затем сотрудники полиции оформили административные материалы в отношении их родителей по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Собранные документы направят в суд. Окончательное решение примут в соответствии с действующим законодательством, сообщили в ведомстве.

Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает более жёсткие правила использования украинского языка. Документ содержит новые требования и запреты, а также увеличивает размеры штрафов за нарушение языкового законодательства. За первое нарушение предлагают штраф от 6 800 до 17 000 гривен, за повторное — от 20 400 до 25 500 гривен.