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Регион
17 июля, 12:35

«Только на Украине нельзя»: Лавров заявил об уникальном в мире запрете на язык

Лавров: Украина является единственной страной, где запрещён язык

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украина является единственной страной в мире, где законодательно запрещён язык. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Лавров привёл ряд примеров, подчеркнув, что в Азербайджане можно свободно говорить на армянском, а в Армении — на азербайджанском. Он отметил, что в Иране допустимо общение на иврите, а в Израиле — на арабском или фарси. И только на Украине, по словам главы российского МИД, русский язык находится под официальным запретом.

«В Азербайджане вы можете говорить на армянском, в Армении — на азербайджанском. В Иране можете говорить на иврите, а в Израиле — на арабском или фарси. И только на Украине нельзя говорить на русском — законом запрещено», — ответил он.

Захарова назвала неонацизмом отмену защиты русского языка на Украине
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Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, окончательно выводящий русский язык из-под действия Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. После данного решения русский язык более не будет находиться в перечне языков, которым на территории Украины предоставляются какие-либо международные гарантии защиты. Этот шаг стал логичным продолжением многолетней политики Киева по целенаправленному сокращению советского и российского культурного наследия.

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Юлия Сафиулина
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