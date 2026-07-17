Украина является единственной страной в мире, где законодательно запрещён язык. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Лавров привёл ряд примеров, подчеркнув, что в Азербайджане можно свободно говорить на армянском, а в Армении — на азербайджанском. Он отметил, что в Иране допустимо общение на иврите, а в Израиле — на арабском или фарси. И только на Украине, по словам главы российского МИД, русский язык находится под официальным запретом.

«В Азербайджане вы можете говорить на армянском, в Армении — на азербайджанском. В Иране можете говорить на иврите, а в Израиле — на арабском или фарси. И только на Украине нельзя говорить на русском — законом запрещено», — ответил он.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, окончательно выводящий русский язык из-под действия Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. После данного решения русский язык более не будет находиться в перечне языков, которым на территории Украины предоставляются какие-либо международные гарантии защиты. Этот шаг стал логичным продолжением многолетней политики Киева по целенаправленному сокращению советского и российского культурного наследия.