Рютте сообщил об активации систем НАТО из-за воздушного объекта в Польше
Марк Рютте. Обложка © nato.int
Польша вместе с НАТО привела в действие системы противовоздушной и наземной обороны после нарушения воздушного пространства страны неопознанным объектом. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
По его словам, в четверг, 30 июля, он обсудил ситуацию с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Разговор состоялся после обнаружения неизвестного объекта на польской территории недалеко от границы с Украиной.
«Польша и НАТО активировали свои системы противовоздушной и наземной обороны», — написал Рютте в социальной сети X.
Генсек также заявил, что альянс поддерживает Польшу и продолжит усиливать готовность к отражению различных угроз, в том числе ракетных ударов.
30 июля в польском селе Тарнавы-Колония обнаружили неопознанный объект. До завершения экспертизы премьер-министр Дональд Туск заявил, что речь идёт якобы о российской крылатой ракете Х-101.
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