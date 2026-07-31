Рютте сообщил об активации систем НАТО из-за воздушного объекта в Польше

Польша вместе с НАТО привела в действие системы противовоздушной и наземной обороны после нарушения воздушного пространства страны неопознанным объектом. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

По его словам, в четверг, 30 июля, он обсудил ситуацию с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Разговор состоялся после обнаружения неизвестного объекта на польской территории недалеко от границы с Украиной.

«Польша и НАТО активировали свои системы противовоздушной и наземной обороны», — написал Рютте в социальной сети X.

Генсек также заявил, что альянс поддерживает Польшу и продолжит усиливать готовность к отражению различных угроз, в том числе ракетных ударов.

30 июля в польском селе Тарнавы-Колония обнаружили неопознанный объект. До завершения экспертизы премьер-министр Дональд Туск заявил, что речь идёт якобы о российской крылатой ракете Х-101.