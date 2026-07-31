Насмерть придавленного воротами в Петербурге мальчика похоронили в Ингушетии

В Ингушетии похоронили семилетнего Малика, который погиб после трагедии с автоматическими воротами в центре Санкт-Петербурга. Об этом рассказала близкая подруга семьи Дарья, сообщает 78.ru.

За день до похорон с ребёнком простились в Санкт-Петербурге. После церемонии тело перевезли на родину его родителей.

По словам Дарьи, родители мальчика не обвиняют водителя, который открыл ворота, и рассчитывают на объективное расследование. Она отметила, что семья воспринимает произошедшее как трагическую случайность и не пытается найти виновных.

«Они приняли эту ситуацию, приняли и свою вину. И никого они не осуждают», — рассказала петербурженка.

Неравнодушные люди собрали для семьи 27 тысяч рублей. Деньги перечислили в том числе жители дома, рядом с которым произошла трагедия. Как рассказала Дарья, мать ребёнка сначала не хотела принимать помощь, однако позже согласилась и купила на эти средства сладости для детей в память о Малике.

Подруга семьи также сообщила, что дети по-прежнему пробираются через отверстие в воротах, чтобы попасть на футбольное поле. После случившегося она запретила своему сыну делать это и предупредила его, что будет внимательно следить за соблюдением запрета.

Трагедия произошла, когда мальчик направлялся на футбольное поле. Он попытался пройти через закрытый двор. В этот момент водитель дистанционно открыл автоматические ворота, не заметив ребёнка. Механизм зажал школьника. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Хирурги провели трепанацию, однако спасти ребёнка не удалось. Он умер в реанимации.