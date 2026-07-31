ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ над Тульской областью

Три украинских беспилотника уничтожили в небе над Тульской областью ночью 31 июля. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам главы области, дроны были сбиты подразделениями противовоздушной обороны Минобороны России. После атаки никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировали. Сейчас специалисты продолжают проверять территорию и оценивать возможные последствия атаки.

Ранее Life.ru писал, что пять человек пострадали при атаке беспилотников на Волгоградскую область. После ночного налёта в регионе были повреждены жилые здания и возникли пожары на нескольких объектах. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что пострадавших госпитализировали, а экстренные службы приступили к ликвидации последствий.