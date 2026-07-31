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31 июля, 03:38

Авария на сетях оставила без света и воды тысячи жителей Владивостока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

Коммунальная авария во Владивостоке оставила без электричества более 13 тысяч человек. Одновременно в части Фрунзенского и Первомайского районов прекратили подачу холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Из-за аварии на электросетях холодную воду отключили примерно у 11 тысяч жителей. Ограничения также затронули два детских образовательных учреждения.

Прокуратура взяла под контроль восстановительные работы. Кроме того, сотрудники ведомства проверят, как коммунальные службы обслуживали инженерные сети до возникновения аварии.

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Ранее аналогичный сбой уже произошёл во Владивостоке. Тогда без электроснабжения остались более 22 тысяч жителей города. Авария произошла 26 июля и затронула дома на улицах Русской, Давыдова, Арсенальной, Лесной, Залесной, а также в других районах Владивостока.

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Лия Мурадьян
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