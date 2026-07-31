Авария на сетях оставила без света и воды тысячи жителей Владивостока

Коммунальная авария во Владивостоке оставила без электричества более 13 тысяч человек. Одновременно в части Фрунзенского и Первомайского районов прекратили подачу холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Из-за аварии на электросетях холодную воду отключили примерно у 11 тысяч жителей. Ограничения также затронули два детских образовательных учреждения.

Прокуратура взяла под контроль восстановительные работы. Кроме того, сотрудники ведомства проверят, как коммунальные службы обслуживали инженерные сети до возникновения аварии.

Ранее аналогичный сбой уже произошёл во Владивостоке. Тогда без электроснабжения остались более 22 тысяч жителей города. Авария произошла 26 июля и затронула дома на улицах Русской, Давыдова, Арсенальной, Лесной, Залесной, а также в других районах Владивостока.