Корпоратив, секс, паника: Россияне не справляются с последствиями офисной близости

С наступлением июля врачи фиксируют рост числа пациентов, не способных самостоятельно пережить последствия внезапных интимных связей на работе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на практикующих специалистов.

Корпоративные вечеринки и пятничные встречи, сопровождаемые спиртным, часто снимают внутренние барьеры. Старые симпатии и внезапные искры на таких мероприятиях нередко приводят к неловким ситуациям, а утреннее пробуждение сопровождается паникой. Особенно остро проблема стоит, если один из участников связан брачными узами.

Статистика показывает, что тяжелее всего случайную связь переносят мужчины. На следующий день у них обостряется чувство вины. Пациенты признаются, что им стыдно смотреть на женщину и непонятно, как продолжать совместную работу. Представительницы прекрасного пола страдают от переживаний иного толка: они боятся упасть в глазах партнёра и стать объектом сплетен среди сослуживцев.

Будни участников такого романа способны превратиться в сущий ад. Некоторые истории заканчиваются увольнением. Врач-сексолог Лариса Никитина отмечает, что не стоит заниматься самоедством из-за того, что уже нельзя исправить. Подобное самобичевание — прямая дорога к неврозу и расстройству адаптации как реакции на тяжёлый стресс. Следом могут развиться панические атаки и депрессивное состояние. Впрочем, специалисты оговариваются: бывают и противоположные примеры, где интрижка с коллегой перерастала в создание прочной ячейки общества.