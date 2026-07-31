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31 июля, 06:37

Глава комиссии США Кук не ожидал увидеть последствия атак ВСУ в «прекрасном и утончённом» Петербурге

Глава делегации США на ПМЭФ Кук не ожидал увидеть последствия атак в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук поделился впечатлениями от июньской поездки в Санкт-Петербург. Он отметил, что не ожидал увидеть в столь прекрасном и утончённом городе последствия атаки беспилотников.

Визит Кука состоялся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Руководитель комиссии возглавлял американскую делегацию. В день атаки беспилотника он как раз направлялся через Дворцовую площадь в Зимний дворец.

Там у Кука была запланирована встреча с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Последствия удара американец увидел прямо из окна во время завтрака со своим другом.

«Подобного не ожидаешь увидеть в таком утончённом и прекрасном городе», — признался Кук.

Увезу вдохновение из Петербурга в США: Кук восхитился архитектурой города
Увезу вдохновение из Петербурга в США: Кук восхитился архитектурой города

Несмотря на инцидент, заокеанский гость высоко оценил облик северной столицы и её атмосферу. По его словам, город выглядит прекраснее, чем когда-либо.

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Никита Никонов
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