Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук поделился впечатлениями от июньской поездки в Санкт-Петербург. Он отметил, что не ожидал увидеть в столь прекрасном и утончённом городе последствия атаки беспилотников.

Визит Кука состоялся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Руководитель комиссии возглавлял американскую делегацию. В день атаки беспилотника он как раз направлялся через Дворцовую площадь в Зимний дворец.

Там у Кука была запланирована встреча с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Последствия удара американец увидел прямо из окна во время завтрака со своим другом.

«Подобного не ожидаешь увидеть в таком утончённом и прекрасном городе», — признался Кук.

Несмотря на инцидент, заокеанский гость высоко оценил облик северной столицы и её атмосферу. По его словам, город выглядит прекраснее, чем когда-либо.