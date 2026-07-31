Министр экономического развития Максим Решетников напомнил премьеру Армении Николу Пашиняна о выгодах, которые Ереван получает от участия в Евразийском экономическом союзе. Глава ведомства подчеркнул, что членство в ЕАЭС с 2015 года открыло армянским производителям беспрепятственный доступ на рынки пяти стран

За этот период экспорт республики в государства Союза вырос более чем в 13 раз — с 240 миллионов до 3,2 миллиарда долларов.

Более 80% традиционных поставок продовольствия, сельхозпродукции и алкоголя идёт именно партнёрам по объединению. Единые стандарты качества и логистики защищают производителей, тогда как переориентация на другие площадки потребовала бы долгой перестройки цепочек и несла бы высокие риски.

Однако для остальных участников ЕАЭС эти объемы малозначимы. В совокупном товарообороте России с миром доля закавказской республики не превышает 0,9%. Для Белоруссии этот показатель составляет 0,3%, для Казахстана — 0,05%, а для Киргизии — 0,02%. «Для нас не составит труда заместить армянские поставки», — заявил Решетников.

Он также указал на энергетическую зависимость Еревана. В рамках Общего рынка газа Союза цена тысячи кубометров составляет 177,5 доллара. В Европе же котировки превышают 600 долларов. Министр назвал такую разницу не иначе как субсидированием и усомнился, что кто-то вне ЕАЭС предложит подобные условия.

Говоря о евроинтеграции, чиновник посоветовал «учитывать экономическую картину на земле». По экспертным оценкам, потеря статуса полноправного члена организации обрушит экспорт Армении в Союз более чем на 60%. Причиной станут возврат таможенного контроля, прекращение автоматического признания документов и рост логистических издержек.

В заключение Решетников подчеркнул, что евразийский интеграционный проект успешно существовал и до 2015 года в формате Таможенного союза и Единого экономического пространства. По его словам, если Ереван продолжит курс на вступление в Европейский союз, то ЕАЭС продолжит развитие и без Армении.

Напомним, в то время как Ереван утверждает, что его нынешний уровень взаимодействия с ЕАЭС и ЕС пока совместим и страна лишь формулирует для себя альтернативу, Москва и другие партнёры настаивают на скорейшем проведении референдума для однозначного выбора. Россия также предупреждает о глубоком экономическом кризисе в случае выхода Армении из ЕАЭС и потери миллиардных доходов, которые Брюссель, столкнувшийся с собственными проблемами, будет не в состоянии компенсировать.