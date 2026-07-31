Полиция Паттайи проверила крокодиловые фермы в поисках пропавших брата и сестры

Полиция Паттайи проверила крокодиловые фермы на юге города в рамках поисков пропавших 26 июля российских брата и сестры Назимовых. Об этом РИА «Новости» сообщили в полицейском участке.

«Вчера большая группа полицейских из нашего участка и из управления Второго полицейского региона совместно с работниками администрации провинции Чонбури и города Паттайя обследовала крокодиловые фермы на южных окраинах Паттайи», — сообщили в участке.

На фермы выезжала большая группа полицейских вместе с работниками администрации. Они осмотрели территорию, но следов пребывания пропавших не нашли. В полиции подчеркнули, что никаких улик или свидетельских показаний, указывающих на фермы, не было — это была проверка «идеи», которую нельзя было оставить без внимания. Полицейские также просмотрели записи камер на дорогах и у въездов на фермы. По их словам, камеры везде, и если бы пропавшие или подозреваемые туда приезжали, это бы зафиксировали. Но записи ничего не показали.

Ранее Life.ru сообщал, что в Таиланде продолжается расследование обстоятельств исчезновения 22-летней девушки и её 17-летнего брата, которые пропали в Паттайе ранним утром 26 июля — в тот день они выехали из дома на мотоцикле, после чего их связь с матерью прервалась. Выяснилось, что незадолго до этого девушка сообщала о подозрениях на слежку и находила на своем iPhone неизвестное Bluetooth-устройство. Позднее мотоцикл пропавших был обнаружен разобранным и закопанным в лесистой местности, а по делу были задержаны несколько подозреваемых, в том числе 43-летние местные жители с криминальным прошлым, которым инкриминируют кражу и сокрытие улик. Местонахождение брата и сестры остаётся неизвестным, полиция продолжает масштабные поиски, проверяя в том числе и другие версии произошедшего.