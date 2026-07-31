Пережившая остановку сердца женщина рассказала о встрече с загадочным ледяным убийцей

Британку Синди Эгглтон вытащили из озера без признаков жизни после массового заплыва, но врачи смогли запустить её сердце спустя десять минут. О том, какие галлюцинации преследовали её потом в палате, женщина поведала изданию The Sun.

В июне 2024 года 54-летняя жительница Британии решила принять участие в соревнованиях на озере Уиндермир. Перед стартом она вдруг разволновалась, вспомнив, как три десятилетия назад развеяла над этим водоёмом прах своего мёртворожденного ребенка.

Вскоре Синди обнаружили в воде лицом вниз. Когда пострадавшую подняли на борт спасательной лодки, она не подавала признаков жизни.

Дыхание и сердцебиение отсутствовали на протяжении десяти минут, прежде чем медикам удалось запустить организм снова. Пострадавшую незамедлительно доставили в клинику.

Придя в сознание на больничной койке, Синди осознала полную неподвижность. «Я пыталась потереть глаза — руки не слушались. Хотела закричать — губы едва дрогнули», — поделилась она пережитым.

Позже к параличу добавились пугающие реалистичные галлюцинации. Женщина утверждает, что видела ледяного человека, желавшего её погубить.

Несмотря на мрачные прогнозы врачей, супруг Эгглтон не опускал руки. Мужчина нашёл нестандартный подход к реабилитации: он ставил любимые композиции Элвиса Пресли и просил жену мысленно представлять крошечных рабочих, которые чинят её мозг из серебра и золота.

Улучшения наступили на десятые сутки, когда британка впервые смогла пошевелить языком. Затем управление телом стало постепенно возвращаться. «Когда я впервые сама встала, вцепившись в поручни, меня трясло. Я страшно гордилась», — вспомнила она момент первой победы.

Выписка из медучреждения состоялась семь месяцев спустя. Сейчас пациентка пользуется инвалидным креслом и имеет проблемы со зрением, но это не мешает ей вести насыщенную жизнь.

«Я просто чувствую себя счастливицей, что получила второй шанс», — заявила Синди.