«Браки не рушатся в одночасье»: Галустян развеял слухи о личной жизни

Актёр Михаил Галустян впервые прокомментировал слухи о своей личной жизни после новостей о браке с визажисткой Лилией Киосе. Шоумен категорически опроверг, что новая избранница стала причиной его развода с бывшей женой Викторией.

«Браки не рушатся в одночасье. Мы честно пытались сохранить то, что нас объединяло. Не получилось. Бывшая жена — мать моих дочерей. Я не буду обсуждать детали нашей личной жизни. Но мы развелись в 2024 году. Моя нынешняя жена появилась в моей жизни спустя два года — в 2026-м. Мы были знакомы задолго до этого. Она художник по гриму и приезжала несколько раз ко мне домой по работе — подстричь, так же как до этого стригла других артистов. Это нормальная практика в случае, если у артиста плотный график. Это были рабочие визиты, а не романтические встречи», — заверил шоумен.

По словам Михаила, он не поддерживал с Лилией приятельских отношений и не строил никаких планов. Однако «судьба свела их снова» спустя два года после развода, и тогда всё сложилось само собой. Артист заявил, что не будет обсуждать детали своей личной жизни, и попросил уважать его выбор.

Напомним, информация, что Михаил Галустян тайно женился на визажистке Лилии Киосе пояаилсь в конце июня. Она взяла его фамилию. Пара познакомилась три года назад в Китае на съёмках шоу «Сокровища императора», где Лилия работала визажисткой. По словам близких, Галустян сразу влюбился. На премьере фильма в июне заметили кольцо с бриллиантом на её пальце — стоимость от 3 до 5 млн рублей. Позже пара вместе навещала в больнице Ольгу Бузову. Для Галустяна это второй брак.