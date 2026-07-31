Суд в Екатеринбурге арестовал ещё одного фигуранта дела о гибели учёного Зезина

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал 39-летнего Аркадия Вагнера, проходящего по делу о нападении на директора научного центра Никиту Зезина. Фигуранту вменяют хулиганство, информирует Е1.ru.

Следствие ходатайствовало о заключении Вагнера под стражу. «Избрать в отношении Аркадия Вагнера меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября 2026 года», — огласил вердикт судья.

Конфликт разгорелся 13 июля на территории ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. По предварительным данным, учёный заметил на закрытой площадке подростков, катавшихся на квадроциклах, после чего созвонился с их родителями.

Такое развитие событий не понравилось отцу одного из юных водителей Александру Реверуку. На парковке перед зданием центра мужчина устроил потасовку и несколько раз ударил Зезина. За происходящим наблюдали общий знакомый нападавшего Аркадий Вагнер и пятеро несовершеннолетних.

После инцидента руководитель учреждения обратился в полицию. Спустя девять дней, 22 июля, он скончался.

В ответ на это Реверук попытался выдвинуть встречные претензии. Вместе с Вагнером они обвинили учёного в похищении детей, однако в правоохранительных органах их заявление не приняли.

Ранее стало известно, что Александр Реверук является руководителем компании «Живой исток» и бывшим сотрудником ГАИ. В 2011 году его уволили из органов после случайного выстрела в коллегу.